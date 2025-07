Großbritannien: Migranten auf Lastkahn untergebracht

Großbritannien hat am Montag damit begonnen, einige Migranten auf einem großen Lastkahn an der Südküste unterzubringen. So soll Geld gespart und abgeschreckt werden. Um Menschen davon abzuhalten, nach Großbritannien zu kommen, verfrachtet die Regierung Migranten in stillgelegte Militäranlagen oder eben auf Lastkähne wie die graue, dreistöckige „Bibby Stockholm” in Portland. Sie kann rund 500 Menschen in mehr als 200 Schlafzimmern beherbergen.