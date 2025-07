NSU: Mit euch (Muslimen) machen wir es so, wie wir es mit den Juden gemacht haben

Eine Serie rechtsextremer Drohbriefe an Moscheen reißt nicht ab und beschäftigt seit Jahren die Polizei und Staatsanwaltschaft in Osnabrück. Inzwischen wird nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums bundesweit in 33 Fällen von Droh- und Beleidigungsschreiben ermittelt.