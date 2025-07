Liveblog: Russland: Ukrainische Granate tötet Kind in Donezk

Tag 532 im Ukraine-Krieg. Eine ukrainische Artilleriegranate soll nach russischen Angaben ein Kind in Donezk getötet haben. Der russische Verteidigungsminister Schoigu kündigt eine Truppenverstärkung an den ,,Westgrenzen” an.