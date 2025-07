Bootsunglück in Italien: 41 Menschen ertrunken

Vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ist in der vergangenen Woche erneut ein Boot mit Migranten gesunken. Dabei sind 41 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten italienische Behörden und die Vereinten Nationen am Mittwoch unter Berufung auf vier Überlebende der Katastrophe mit. Nach Angaben der Überlebenden haben sie Tunesien am vergangenen Donnerstagnachmittag verlassen und am Freitagmorgen einen Schiffbruch erlitten. An Bord waren insgesamt 45 Personen, darunter auch drei Kinder.