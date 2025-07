Freitag, 11. August 2023

10:21 MEZ –Russland teilt mit, dass es eine ukrainische Drohne über dem westlichen Stadtrand von Moskau zerstört habe.

,,Heute Nachmittag wurde ein Versuch des Kiewer Regimes vereitelt, einen terroristischen Angriff mit einem unbemannten Luftfahrzeug auf eine Einrichtung in Moskau durchzuführen“, teilt das Verteidigungsministerium mit. Es habe bei dem Vorfall keine Schäden oder Opfer gegeben. Der Angriff am Freitag sei der letzte in einer Serie von ukrainischen Drohnenangriffen auf Moskau in der vergangenen Woche.

,,Die Drohne wurde elektronisch ausgeschaltet und stürzte in einem Wald westlich von Moskau ab“, so das russische Verteidigungsministerium.

11:26 MEZ – Russland:Ausländischer Söldnerstützpunkt in Saporischschja getroffen

Russland gibt an, einen vorübergehenden Stützpunkt ausländischer Söldner in der ukrainischen Stadt Saporischschja getroffen zu haben. Einen Tag zuvor hatte Kiew erklärt, ein Hotel sei von russischen Streitkräften zerstört worden.

08:31 MEZ –Explosionen in Kiew inmitten der ukrainischen Luftangriffswarnung

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind mehrere Explosionen zu hören, nachdem die Behörden einen landesweiten Luftangriffsalarm ausgelöst haben.

Bürgermeister Vitali Klitschko fordert die Einwohner auf, in den Luftschutzkellern zu bleiben. Beamte der Stadt Kiew erklären, dass die Luftabwehr in Betrieb sei, und die Luftwaffe berichtet, dass Russland Hyperschallraketen auf die Region Kiew abgefeuert habe.

,,Explosionen in der Stadt. Bleibt in den Schutzräumen!“, schreibt Klitschko in der Messaging-App Telegram. Teile einer abgeschossenen Rakete hätten das Gelände eines Kinderkrankenhauses in der Stadt getroffen. Es gebe aber keine Verletzten oder Schäden.

08:55 MEZ – Moskauer Flughafen Wnukowo setzt Flüge wegen vermuteter Drohne aus

Der Luftraum über dem Moskauer Flughafen Wnukowo wird vorübergehend geschlossen. Die russische Nachrichtenagentur RIA meldet, dass dies auf einen vermuteten Drohnenflug in der Gegend zurückzuführen sei.

,,Aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Flughafens liegen, werden in Wnukowo vorübergehende Beschränkungen für die Landung und den Start von Flugzeugen eingeführt“, heißt es in der Erklärung.

06:09 MEZ – Zwei ukrainische Drohnen in der Nähe der russischen Stadt Kursk abgeschossen

Zwei ukrainische Drohnen werden beim Anflug auf die russische Stadt Kursk von der Luftabwehr zerstört, wie die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Regionalgouverneur Roman Starowoit meldet.

01:44 MEZ –Bericht: Russland belagert die ukrainische Stadt Kupjansk

Russische Truppen sollen fast den Stadtrand der ukrainischen Stadt Kupjansk erreicht haben, meldet die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Demnach sind die ukrainischen Truppen kurz davor, ihre Positionen zu verlassen.

Die Ukraine dementiert den Bericht und erklärt, dass sie alle russischen Angriffe abgewehrt habe. Die Belagerungsversuche seien erfolglos geblieben.

Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich.