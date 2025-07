Mitglieder der rechtsradikalen Gruppe Danske Patrioter (Dänische Patrioten) haben erneut eine Koranverbrennung durchgeführt. Die Aktion fand am Samstag vor den Botschaften von Türkiye und des Irak in Kopenhagen statt. Die Gruppe skandierte unter Polizeischutz islamfeindliche Parolen und übertrug die Koranschändung per Livestream in den sozialen Medien.

In den vergangenen Monaten kam es in Schweden und Dänemark immer wieder zu Koranschändungen durch islamfeindliche Gruppen oder Privatpersonen. Die durch Behörden genehmigten Aktionen sorgen in der islamischen Welt für Empörung.

Mehr dazu: Dänemark erwägt Einschränkungen für Proteste mit Koranschändung