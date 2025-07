Türkiye hat eine selbstentwickelte Forschungsrakete von Roketsan gestartet. Die Rakete wurde am Samstag in der nordwestlichen Provinz Kırklareli ins All geschossen, wie der Vorsitz der Verteidigungsindustrie (SBB) auf der Plattform X mitteilte. Auch Aufnahmen vom Raketenstart wurden geteilt.

Forschungsraketen werden zu wissenschaftlichen Zwecken in den Weltraum geschossen, um unter anderem Daten über die Umweltbedingungen zu sammeln.

„Wir sind unserem Ziel, den Weltraum zu erreichen, einen wichtigen Schritt näher gekommen“, heißt es in der Erklärung.

Die Weltraumforschung von Türkiye werde durch die Raketentechnologie einen großen Schub erhalten, sagte der SSB-Präsident Haluk Görgün.

Das türkische Rüstungsunternehmen Roketsan wurde 1988 gegründet und ist vor allem für seine raketengetriebenen Waffensysteme bekannt. Das Unternehmen ist an mehreren nationalen und internationalen Projekten beteiligt.