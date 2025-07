Explosion in Dagestan: Mindestens 30 Tote

Eine Explosion in einer Tankstelle hat die russische Kaukasusrepublik Dagestan erschüttert. Bei dem Unglück am Montagabend sind laut dem Gesundheitsministerium mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen, 102 Personen seien verletzt worden. Nach Angaben der örtlichen Ermittler soll der Brand bei Wartungsarbeiten an einem Auto ausgebrochen sein.