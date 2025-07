Dienstag, 15. August 2023

Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu sagt, die militärischen Ressourcen der Ukraine seien ,,fast erschöpft”, während Kiew eine intensive Gegenoffensive zur Rückeroberung verlorener Gebiete führt.

,,Die bewaffneten Kräfte der Ukraine sind trotz umfassender Unterstützung aus dem Westen nicht in der Lage, Ergebnisse zu erzielen”, sagt Schoigu auf einer Sicherheitskonferenz in Moskau.

Er behauptet, dass an westlichen Waffen ,,nichts Einzigartiges” sei und dass sie auf dem Schlachtfeld nicht unverwundbar für russische Waffen seien.

Kiew hat im Juni seine lang erwartete Gegenoffensive gestartet und ist seitdem in schwere Kämpfe verwickelt.

12:05 MEZ – Russischer Verteidigungsminister zu Operation

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagt, die „besondere“ Militäroperationen Russlands in der Ukraine habe die westliche Dominanz im militärischen Bereich beendet. Das wirke sich auch auf die Fähigkeit des Westens aus, seine Interessen anderen aufzuzwingen.

In seiner Rede auf der Moskauer Konferenz für Internationale Sicherheit (MCIS) in der russischen Hauptstadt erklärt Schoigu, dass dieser Schritt die Rolle von asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern in der internationalen Arena stärke.

Schoigu sagt, der Westen unternimmt ,,beispiellose” Anstrengungen, um die Konferenz zu stören, jedoch ohne Erfolg. Die Teilnehmer setzten sich weiterhin für die Schaffung einer multipolaren Welt ein.

12:03 MEZ – Schweden bereitet militärisches Unterstützungspaket vor

Schweden plant ein neues militärisches Unterstützungspaket für die Ukraine im Wert von 313,5 Millionen US-Dollar. Dieses bestehe hauptsächlich aus Munition und Zubehör für zuvor gelieferte Waffensysteme, so Verteidigungsminister Pal Jonson.

„Wir bereiten uns darauf vor, dass dies ein langanhaltender Krieg sein könnte“, sagt Jonson bei einer Pressekonferenz.

Es ist die 13. Hilfslieferung Schwedens für die Ukraine seit Beginn des Krieges.

04:41 MEZ – Russland greift westliche Ukraine aus der Luft an

Russland startet einen groß angelegten Luftangriff auf die westliche Region Lwiw und die nordwestliche Region Wolyn in der Ukraine. Laut Behördenangaben wurden bisher drei Menschen getötet und mehrere verletzt. Die Angriffe erzwingen zudem Evakuierungen.

,,Viele Raketen werden abgeschossen, aber es gibt auch Einschläge in Lwiw”, sagt der Bürgermeister der Stadt, Andrij Sadowj, per Telegram.

Laut ukrainischen Medien ist der Angriff vom Dienstag der größte Luftangriff auf die Region Lwiw seit Beginn des Krieges im Februar 2022.

Bei Russlands Luftangriffen auf die Stadt Luzk in der Region Wolhynien wurden laut dem Gouverneur der Region drei Personen getötet.

,,Bisher sind drei Personen gestorben. Mehrere Verletzte befinden sich im Krankenhaus”, sagt Yuriy Poguliaiko, Gouverneur von Wolhynien.