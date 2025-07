Der türkische Nachrichtendienst MIT hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen PKK/YPG-Terroristen im Nordirak neutralisiert. Sicherheitsquellen zufolge wurde der Terrorist Celal Birdal mit dem Decknamen Sidar Serhat bei einer Operation in der Region Gara nahe der türkischen Grenze außer Gefecht gesetzt.

Birdal fungierte den Angaben zufolge als Presse- und Archivverantwortlicher der PKK und arbeitete während seines Ingenieurstudiums für die Organisation. Er soll einige PKK-Mitglieder nach Türkiye geschickt haben, um dort Terroranschläge zu verüben.

Der Terrorist sei ebenfalls in zahlreiche Angriffe auf Sicherheitskräfte in den nordirakischen Regionen Zap und Hakurk verwickelt gewesen, so die türkischen Sicherheitskräfte.

Die Terrororganisation PKK verübt seit über 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen sie als Terrororganisation ein. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK. Mit ihr will die PKK einen Terrorkorridor zwischen Türkiye, dem Irak und Syrien