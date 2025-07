Cyberkriminalität: Notebooks und Munition bei Durchsuchungen sichergestellt

In Nordrhein-Westfalen konnten LKA-Beamte einen möglichen Cyber-Angriff vereiteln. Bei Durchsuchungen in Köln und Aachen stellten sie einschlägiges Beweismaterial sicher. Laut BKA bleibt die Zahl krimineller Cyberangriffe in Deutschland hoch.