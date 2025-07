San Francisco: Stau durch fahrerlose Taxis

Zehn fahrerlose Taxis haben am Wochenende einen Stau in der US-Stadt San Francisco verursacht. Die Behinderung erfolgte wenige Tage, nachdem kalifornische Aufsichtsbehörden Robotaxi-Unternehmen die Genehmigung erteilt hatten, ihre fahrerlosen Autos rund um die Uhr in der Stadt einzusetzen.