Donnerstag, 17. August 2023

Ukrainische Streitkräfte melden Erfolge an der südöstlichen Front.

Am Mittwoch verkündete die Ukraine die erfolgreiche Rückeroberung des Dorfes Urozhaine im Südosten von russischen Truppen.

Urozhaine ist das erste Dorf, das Kiew nach eigenen Angaben seit dem 27. Juli zurückerobert hat.

12:13 MEZ — Sarkozy wegen Kompromissaufruf mit Russland kritisiert

Der ehemalige Präsident Frankreichs, Nicolas Sarkozy, hat in Kiew und Paris für Empörung gesorgt. Er hat vorgeschlagen, dass Russlands Offensive in der Ukraine durch neue Referenden in besetzten Gebieten beendet werden könnte.

Die Ukrainer würden möglicherweise danach streben, Gebiete, die ihnen unrechtmäßig genommen wurden, zurückzuerobern. Das erklärte Sarkozy gegenüber der konservativen Zeitung Le Figaro. Wenn sie jedoch nicht dazu in der Lage sind, stünde die Wahl zwischen einem festgefahrenen Konflikt und der Möglichkeit von Referenden unter strenger internationaler Aufsicht als Ausweg offen, so Sarkozy.

Besonders im Bezug auf die Krim, die Russland 2014 illegal annektiert hat, sagte der ehemalige französische Staatschef, dass „eine Rückkehr zum Zustand vorher eine Illusion ist“.

12:04 MEZ — Ukrainisches Schiff steuert trotz der russischen Blockade auf Türkiye zu

Trotz der russischen Blockade steuert ein ziviles Frachtschiff aus der Ukraine auf Türkiye zu. Das Schiff, die Joseph Schulte, unter der Flagge von Hongkong, wird gemäß Expertenaussagen ihren Kurs in Richtung Türkiye fortsetzen.

Am Mittwochmorgen verließ die Joseph Schulte den ukrainischen Hafen Odessa. Damit ist es das erste Schiff, das ablegte, seit Russland am Wochenende ein anderes Schiff im Schwarzen Meer angegriffen hatte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass das Schiff einen „neuen humanitären Korridor“ nutzt, den Kiew eingerichtet hat.

11:59 MEZ — Stoltenberg: Ukraine allein entscheidet über geeignete Bedingungen für Friedensgespräche

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt, dass es allein an der Ukraine liegt, zu entscheiden, wann die Bedingungen für eine Teilnahme an Verhandlungen nach der russischen Invasion geeignet sind.

Diese Aussage spiegelt die unveränderte Haltung des Bündnisses wider.

Er fügt hinzu, dass die Rolle der NATO darin besteht, die Ukraine zu unterstützen.

11:29 MEZ — Russland meldet Erfolge in Donezk

Russland meldet einen erfolgreichen Vorstoß in der Region Donezk. Dies wurde von russischen Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichtet.

Laut der Agentur RIA habe die Ukraine dabei vier Stryker Schützenpanzer verloren. Dies wäre das erste Mal, dass Russland angibt, die von den USA bereitgestellten Panzer getroffen zu haben.

07:37 MEZ — USA verhängen Sanktionen wegen Waffenhandels zwischen Russland und Nordkorea

Die Vereinigten Staaten haben angekündigt, Sanktionen gegen drei Einrichtungen zu verhängen, denen vorgeworfen wird, den Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland zu erleichtern. Damit verschärft Washington seine Beschränkungen hinsichtlich der Unterstützung für Moskaus Offensive in der Ukraine.

Das US-Finanzministerium hat erklärt, dass Russland Munition einsetzt und in der Ukraine schweres Gerät verliert. Dadurch sehe sich Russland gezwungen, Unterstützung von seinen begrenzten Verbündeten, einschließlich Nordkorea, zu suchen.

„Diese Maßnahme ist Teil der fortlaufenden US-Strategie, Drittländer zu identifizieren, zu entlarven und zu stören, die versuchen, Russlands brutale Kriegsführung gegen die Ukraine zu unterstützen“, so das Ministerium.

07:12 MEZ — EU verlegt Finanzmittel von Russland und Belarus zugunsten Ukraine und Moldawien

Die EU hat am Mittwoch Nachmittag in einer Erklärung bekannt gegeben, dass ursprünglich für Programme mit Russland und Belarus vorgesehene 135 Millionen Euro zur Stärkung der Zusammenarbeit mit der Ukraine und Moldawien umverteilt wurden.

„Die Entscheidung (...) ist das Ergebnis des brutalen Krieges Russlands gegen die Ukraine“, sagt Elisa Ferreira, EU-Kommissarin für Kohäsion und Reformen.

Die EU hat auch beschlossen, dass Regionen in Finnland, Estland, Lettland und Polen, die eigentlich an Kooperationsprogrammen mit Russland und Belarus teilnehmen sollten, an anderen bestehenden Programmen teilnehmen können.

07:37 MEZ— Sanktionen der USA gegen Unternehmen wegen Waffengeschäften mit Russland und Nordkorea

Die USA haben angekündigt, Sanktionen gegen drei Institutionen zu verhängen. Ihnen wird vorgeworfen, den Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland zu erleichtern. Gleichzeitig verschärft Washington die Beschränkungen für die Unterstützung Moskaus im Krieg in der Ukraine.

In einer offiziellen Mitteilung erklärt das US-Finanzministerium, dass Russland nach wie vor Munition verbraucht und in der Ukraine schwere Ausrüstung verliert. Diese Situation zwingt Russland, sich an kleinere Verbündete wie Nordkorea um Unterstützung zu wenden.

07:12 MEZ— EU-Finanzierung für Russland und Belarus wird zugunsten der Ukraine und Moldawien umverteilt

Am Mittwochnachmittag teilte die EU mit, dass sie ursprünglich für Programme mit Russland und Belarus zugewiesene 135 Millionen Euro (147 Millionen US-Dollar) zur Stärkung der Zusammenarbeit mit der Ukraine und Moldawien umgeleitet hat.

Die EU beschließt auch, dass Regionen in Finnland, Estland, Lettland und Polen, die an Kooperationsprogrammen mit Russland und Belarus hätten teilnehmen sollen, an anderen bestehenden Programmen teilnehmen können.