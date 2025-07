Hunderte palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen sind am Donnerstag in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Sie protestieren damit gegen die schweren Haftbedingungen, wie Menschenrechtsorganisationen mitteilten. Die Gefangenen fordern unter anderem ein Ende der unbefristeten Inhaftierung ohne Anklage oder Gerichtsverfahren.

Rund 5000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen

Der Hungerstreik begann um 19 Uhr Ortszeit in allen israelischen Gefängnissen mit rund 1000 Teilnehmern. Insgesamt werden in Israels Haftanstalten rund 5000 Palästinenser festgehalten. Der Leiter des Pressebüros der palästinensischen Gefangenen, Ahmed al-Kudra, rief die Palästinenser dazu auf, sich zu mobilisieren und die Gefangenen zu unterstützen. Er forderte Demonstrationen im besetzten Westjordanland gegen den „brutalen Angriff auf die Gefangenen“.

Die israelischen Behörden haben sich bisher nicht zu dem Hungerstreik geäußert. Die Spannungen eskalierten, nachdem die israelische Gefängnisverwaltung eine Razzia im Negev-Gefängnis im Süden Israels durchgeführt und die Gefangenen in einen anderen Bereich verlegt hatte.

Israelische Razzien und Siedlerangriffe verschärfen Konflikt

Der Hungerstreik findet vor dem Hintergrund zunehmender Gewalt im Westjordanland statt, ausgelöst durch verstärkte israelische Razzien, Angriffe jüdischer Siedler auf palästinensische Dörfer und palästinensische Reaktionen darauf. Seit Jahresbeginn wurden nach UN-Angaben mindestens 196 Palästinenser und 24 Israelis bei Kämpfen getötet.

Das Westjordanland wurde im arabisch-israelischen Krieg 1967 von Israel besetzt. Daher haben die Palästinenser dort nur eine eingeschränkte Selbstbestimmung. Israel unterwirft dort Millionen Palästinenser einer Militärregierung und setzt den Bau illegaler jüdischer Siedlungen fort.

Die von den USA vermittelten Friedensgespräche über die Gründung eines palästinensischen Staates im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ostjerusalem sind 2014 gescheitert. Derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Wiederaufnahme.