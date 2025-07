Pannenflieger von Baerbock kehrt zurück

Nach der Pannenreise von Außenministerin Baerbock soll der Pannenflieger am heutigen Freitag nach Deutschland überführt werden. Nach mehreren Defekten am Airbus 340 hatte Baerbock ihre Reise nach Australien am Dienstag in Abu Dhabi abbrechen müssen - und das gleich zweimal. Die Grünen-Politikerin kehrte daraufhin mit einem Linienflug nach Deutschland zurück.Die betroffene Maschine ist 23 Jahre alt und flog erst für die Lufthansa, dann für die Flugbereitschaft der Bundeswehr. Mit dem gleichen Flieger mussten schon die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige Finanzminister Olaf Scholz auf dem Weg zum G20-Gipfel 2018 in Buenos Aires umkehren. Das Flugzeug musste damals in Köln-Bonn notlanden, weil das gesamte Funksystem ausgefallen war.