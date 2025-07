Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist zum Jahrestag der Gründung Ungarns in der Hauptstadt Budapest empfangen worden. Er führte dort am Sonntag Gespräche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Neben den bilateralen Beziehungen stand dabei der EU-Beitrittsprozess von Türkiye im Mittelpunkt. Erdoğan reiste mit einer großen Delegation an, in der sich auch Außenminister Hakan Fidan und zahlreiche weitere Minister befinden.

Nach dem Treffen mit Orban nahm Erdoğan an den Feierlichkeiten zur Gründung Ungarns teil. Während seines eintägigen Besuchs sind auch Gespräche mit weiteren Politikern und Amtsinhabern geplant.

Strategische Partnerschaft seit 2013

Mit der Gründung des Hohen Rates für strategische Zusammenarbeit 2013 wurden die Beziehungen zwischen Türkiye und Ungarn auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft gehoben. Die freundschaftlichen Beziehungen gewannen in den vergangenen Jahren in allen Bereichen an Dynamik. Im Dezember werden die Länder den 100. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen begehen.