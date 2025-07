Auf dem Flughafen Stansted ist es wegen eines großflächigen Stromausfalls zu Unruhen gekommen. Trotz Wiederherstellung der Stromversorgung kam es dem Londoner Flughafen zufolge weiterhin zu „einigen anhaltenden Störungen“, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung auf der Plattform X. Der Stromausfall sorgte für Verspätungen und Verwirrungen bei den Passagieren.

In der Erklärung wurde den Fluggästen empfohlen, sich bei ihren Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge zu informieren. Zudem wurde den Passagieren angeraten, sich über die Zugverbindung zum Flughafen zu informieren. Der Stromausfall habe für die Auslösung des Feueralarms und den Ausfall der Signalanlagen gesorgt, teilte der Bahnbetreiber Greater Anglia in einer Erklärung auf seiner Website mit. Der Umstand habe zu einer Evakuierung geführt. „Network Rail konnte die Signalsysteme wiederherstellen, aber der Bahnhof bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen“, heißt es in der Erklärung.

Anhaltendes Verkehrschaos

Die Panne löste in den sozialen Medien Empörung aus. Passagiere beschwerten sich über lange Warteschlangen bei der Passkontrolle, das Feststecken in gelandeten Flugzeugen und Mangel an Informationen.

Den ganzen Sommer über hatten Flugreisende mit einer Reihe von Rückschlägen zu kämpfen. Diese waren auf Streiks, unzureichende Personalausstattung und Wetterstörungen zurückzuführen. Erst vergangenen Monat saßen Tausende von Reisenden, die von und nach London Gatwick flogen, fest. Rund 70 Flüge wurden gestrichen. Das Chaos wurde durch Personalmangel im Kontrollturm des Flughafens und die ungünstigen Wetterbedingungen verursacht.