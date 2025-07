Erste Ärztin der Republik Türkiye: Dr. Safiye Ali

Safiye Ali gilt als die erste türkische Ärztin, die trotz vieler Hindernisse ihren Weg ging. Ihr Medizinstudium führte sie nach Deutschland. Später eröffnete sie eine Praxis in Istanbul. Während des Zweiten Weltkriegs praktizierte sie auch in Deutschland. Ihr Erbe zeigt sich in der Förderung von Frauen in der Medizin. Dortmund ehrt sie mit einem „Safiye Ali Medical Award” und einer eigenen Straßenbenennung.