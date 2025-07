Paris: Obdachlose harren vor Rathaus aus

Es sind schockierende Aufnahmen: Während sich Frankreich auf die Olympischen Sommerspiele 2024 vorbereitet, wird die Obdachlosigkeit in der Hauptstadt immer sichtbarer. Bilder von obdachlosen Menschen, die vor dem Rathaus in Paris ausharren, haben in dem Land für Diskussionen gesorgt.