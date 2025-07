Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat das Eingreifen der UN-Friedenstruppe beim Straßenbauprojekt auf Nordzypern kritisiert. Der Vorfall auf dem Territorium der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) sei „inakzeptabel“, sagte Erdoğan am Montag in Ankara. Es sei weder legitim noch menschlich, die Zyperntürken im Dorf Pile (Pyla) von der Verbindung zu ihrer Heimat abzuschneiden, so Erdoğan.

Die UN-Friedenstruppe habe ihre Unparteilichkeit durch ihre Handlungen und Äußerungen in den Schatten gestellt, betonte Erdoğan. Dabei bestehe die Mission der Truppe darin, eine Lösung für die humanitären Bedürfnisse beider Seiten zu finden – und nicht zur Destabilisierung beizutragen.

Das Verhalten der UN-Friedenstruppe habe zu einer weiteren Eskalation der Spannungen in der Region geführt, sagte Erdoğan. Nach den Worten des türkischen Präsidenten ist dies mit dem Völkerrecht „unvereinbar“.

„Wir finden diesen Eingriff sicher nicht vertrauenserweckend – gerade in einer Zeit, in der wir uns um die Stärkung der Beziehungen zu unseren Nachbarn und um die Lösung der Probleme untereinander bemühen“, fügte Erdoğan hinzu. Als Garantiestaat auf Zypern werde Türkiye „vollendete Tatsachen und ungesetzliche Handlungen“ nicht dulden.

Das Straßenbauprojekt wird von der UNFICYP und der zyperngriechischen Regierung abgelehnt. Am Freitag hatten UN-Truppen die Straße bei Pile (Pyla) mit Autos und Betonblöcken blockiert, um das Bauprojekt zu verhindern. Sicherheitskräfte der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) räumten die Hindernisse weg, wie auf Aufnahmen zu sehen ist. Die Straße soll den Bewohnern des Dorfes Pile einen direkten Zugang zu ihrer Heimat ermöglichen.

Die Bewohner von Pile sind derzeit gezwungen, bei der Fahrt auf die türkische Seite britische Stützpunkte zu durchqueren. Die geplante 11,6 Kilometer lange Straße soll eine kürzere Verbindung schaffen. Die ersten 7,5 Kilometer sollen durch den Ort Yiğitler führen, die nachfolgenden 4,1 Kilometer durch das Dorf Pile.