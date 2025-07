Dienstag, 22. August 2023

Die Staats- und Regierungschefs von elf osteuropäischen Ländern haben eine gemeinsame Erklärung zur Unterstützung der territorialen Integrität der Ukraine unterzeichnet. Bei der Unterzeichnung im Rahmen eines Gipfeltreffens war auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj anwesend.

Angesichts der russischen Aggression bekräftigten die Staaten ihre „unerschütterliche Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen”.

Zu den Unterzeichnern gehören neben der Ukraine auch Serbien, Moldawien, Montenegro, Rumänien, Kosovo, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Bulgarien und Kroatien sowie Gastgeber Griechenland. EU-Präsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel nahmen ebenfalls am Gipfel teil.

14:06 MEZ - Ukrainische Medien: Kiewer Saboteure verantwortlich für Drohnenangriffe

Ukrainische Medien berichten, dass eine von Kiew aus koordinierte Gruppe von Saboteuren für die Drohnenangriffe auf mehrere Luftwaffenstützpunkte tief in Russland verantwortlich sei. Die Saboteure hätten sich als russische Soldaten verkleidet und seien mit gefälschten Ausweisen in die Stützpunkte eingedrungen.

Die Saboteure sollen dann mit Sprengstoff und Metallsplittern beladene Drohnen gestartet und auf Hangars und Flugzeuge gelenkt haben. Die Angriffe sollen der russischen Luftwaffe erheblichen Schaden zugefügt haben.

Russische Behörden konnten die Berichte weder bestätigt noch dementieren.

13:45 MEZ - Baerbock: Ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau legitim

Außenministerin Baerbock hat die Drohnenangriffe der Ukraine auf Moskau als legitime Selbstverteidigung bezeichnet. Sie sagte, dass die Ukraine das Recht habe, sich gegen die russische Invasion zu wehren. Russland habe die Ukraine angegriffen und „die Ukraine verteidigt sich im Rahmen des internationalen Rechts“, so Baerbock.

13:35 MEZ - Ukraine: Offenbar wichtiges Dorf Robotyne befreit

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben das Dorf Robotyne in der südöstlichen Region Zaporizhzhya eingenommen und die Zivilisten vor Ort evakuiert.

„Der separatmechanisierten 47. Brigade ist es während der Kämpfe gelungen, sechs Zivilisten aus dem Dorf Robotyne in Richtung Melitopol zu evakuieren", teilte Oleksandr Tarnavskyi, Kommandeur der operativen Truppeneinheit Tavria, auf Telegram mit.

Die Bewohner seien über die Notwendigkeit informiert worden, das Dorf wegen des andauernden russischen Beschusses zu verlassen.

12:50 MEZ - Ukrainische Piloten beginnen F-16-Training in Dänemark

Acht ukrainische Piloten haben in Dänemark mit dem F-16-Training begonnen. Die Piloten trafen zusammen mit 65 weiteren Personen auf dem dänischen Luftwaffenstützpunkt in Skrydstrup ein. Diese sollen in der Wartung und Instandhaltung der Jets geschult werden, so die dänischen Streitkräfte in einer Erklärung.

12:15 MEZ - Russland will Grenzübertritt aus der Ukraine abgewehrt haben

Russische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben einen feindlichen Grenzübertritt aus der Ukraine abgewehrt. Wie russische Behörden mitteilten, versuchten mehrere bewaffnete Personen von der ukrainischen Seite in die Grenzregion Brjansk einzudringen.

Der russische Grenzschutz habe das Feuer eröffnet und die Angreifer zurückgeschlagen, heißt es. Russische Verluste habe es nicht gegeben. Über mögliche Opfer auf ukrainischer Seite gibt es keine Informationen. Die Ukraine äußerte sich nicht zu dem Vorfall.

11:50 MEZ - Russland: US-Militärschiff vor Schlangeninseln zerstört

Laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat ein Kampfjet Russlands ein US-amerikanisches Militärschiff zerstört. Das Schiff mit einer ukrainischen Landetruppe an Board habe sich nahe der Schlangeninsel im Schwarzen Meer bewegt.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Das ukrainische Verteidigungsministerium reagiert nicht auf Anfragen.

11:37 MEZ - Fidan reist am Freitag in die Ukraine

Der türkische Außenminister Hakan Fidan soll am Freitag in die Ukraine reisen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf diplomatische Quellen in Türkiye. Bei den Gesprächen soll es um den andauernde Krieg sowie das ausgesetzte Getreideabkommen gehen.

Ankara hatte wiederholt als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine fungiert. Türkiye will das Schwarzmeer-Getreideabkommen wiederbeleben und fordert eine diplomatische Lösung für den Ukraine-Krieg.

11:35 MEZ - Russische Jets „zerstören“ ukrainisches Aufklärungsboot im Schwarzen Meer

Laut dem russischen Verteidigungsministerium hat ein Sukhoi-Jets ein ,,Aufklärungsboot” der Ukraine im Schwarzen Meer zerstört. Details über den Bootstyp oder den Ort des Vorfalls fehlen.

Zuvor hatten russische Beamte angegeben, dass eine Reihe von ukrainischen Drohnenangriffen auf Kriegsschiffe Russlands im Schwarzen Meer vereitelt worden seien.

11:30 MEZ - Baerbock: Kiew benötigt Unterstützung gegen massiven Minengürtel

Ein massiver Gürtel von Landminen, den die russische Besatzung im Südosten der Ukraine gelegt hat, behindert die ukrainische Gegenoffensive. Kiew habe deutlich gemacht, dass Ausrüstung benötigt werde, um die Minen zu überwinden, sagt Außenministerin Annalena Baerbock.

11:10 MEZ - Wagner-Chef Prigoschin offenbar in Afrika

Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin hat seine erste Videoansprache seit dem versuchten Militärputsch Ende Juni veröffentlicht. Der Telegram-Kanal „Gey Zone“ teilte mit, das Video sei in einem afrikanischen Land aufgenommen worden. Prigoschin steht in dem Video in einem Wüstengebiet in Tarnkleidung und hält ein Gewehr in der Hand. In der Ferne sind bewaffnete Männer und ein Pickup zu sehen.

Prigoschin spricht in den Aufnahmen davon, Russland auf allen Kontinenten größer und Afrika unabhängiger zu machen. Dies dürfte die Befürchtungen des Westens weiter verstärken, dass Wagner nach einem Putsch in Niger seine Aktivitäten in Afrika ausweiten könnte.

10:40 MEZ - Ukraine fasst nach eigenen Angaben in strategischem Dorf Fuß

Nach Angaben der Ukraine haben ihre Truppen das strategisch wichtige Dorf Robotyne im Südosten erreicht. Der Schritt gilt als potenziell bedeutender Fortschritt in der ukrainischen Gegenoffensive.

,,Unsere Soldaten im Dorf Robotyne”, schreibt General Oleksandr Tarnavskyi, Kommandeur der ukrainischen Truppen im Süden. Er teilt ein Bild eines Soldaten in einem Panzer.

Robotyne liegt 10 km südlich der Frontstadt Orikhiv in der Region Saporischschja an einer wichtigen Straße Richtung Tokmak. Dieser Straßen- und Schienenknotenpunkt wird von Russland besetzt.

Ukrainische Truppen rücken gen Süden vor, Richtung des Asowschen Meeres. Der militärische Vorstoß zielt darauf ab, eine Schneise zwischen die russischen Besatzungskräfte zu schlagen.

09:03 MEZ - Russland vereitelt Drohnenangriff

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind vier nächtliche Drohnenangriffe der Ukraine auf Vororte von Moskau vereitelt worden. Dabei hätten herabstürzende Wrackteile einer Drohne ein Wohngebäude und Fahrzeuge beschädigt.

Bei den jüngsten Drohnenangriffen gibt es keine Berichte über Verletzte. Russland macht Kiew für die Angriffe verantwortlich.

02:42 MEZ – Russland schießt Drohnen nahe Moskau ab

Russische Luftverteidigungssysteme haben zwei Angriffsdrohnen in der Nähe von Moskau abgeschossen, so der Bürgermeister der Stadt.

Moskau und Kiew melden regelmäßig Drohnenangriffe, wobei die Zahl der Angriffe auf russisches Territorium weiter zunimmt. Er gibt keine Details zu Schäden oder Verlusten bekannt.