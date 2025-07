Seilbahn-Unglück in Pakistan

In Pakistan sind sechs Kinder und zwei Erwachsene in einer Seilbahnkabine in 300 Metern Höhe hängengeblieben, nachdem einige Stahlseile rissen. Das Unglück ereignete sich am Dienstagabend in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Alle Insassen konnten nach dramatischen Stunden gerettet werden.