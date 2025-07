Nach Angaben des türkischen Nachrichtendienstes (MIT) ist der PKK-Terrorist Bekir Kına (Deckname: Bawer Botan) „außer Gefecht“ gesetzt worden. Kına befand sich demnach in der nordirakischen Region Sulaimaniyya, etwa 150 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. MIT-Agenten hätten das Gebiet zuvor ausgekundschaftet, heißt es. Kına hätte sich zum Zeitpunkt der Operation bei einem Training befunden.

Kına soll im Nordirak für den bewaffneten Kampf ausgebildet worden sein und war offenbar verantwortlich für die Planung und Durchführung von Anschlägen in Türkiye. Kına hatte sich laut nachrichtendienstlichen Informationen 2019 der Terrororganisation PKK angeschlossen und war zuvor bei Jugendorganisationen der PKK in Istanbul aktiv. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen soll er illegal in den Irak eingereist sein.

Der türkische Nachrichtendienst führt immer wieder gezielte Operationen gegen die PKK durch. Dabei wurden zahlreiche PKK-Mitglieder geortet und Anschläge verhindert.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht. Die PKK wird auch in den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.