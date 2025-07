Die türkische Polizei hat am Mittwoch in der Provinz Bursa zwölf Terrorverdächtige festgenommen. Die Personen ausländischer Herkunft werden verdächtigt, Verbindungen zur Terrorgruppe Daesh zu besitzen, wie türkische Sicherheitskreise mitteilten. Die Festnahmen erfolgten demnach bei gleichzeitigen Razzien in den Wohnungen der Verdächtigen. Dabei sei umfangreiches Material beschlagnahmt worden.

Türkiye stufte Daesh 2013 als einer der ersten Staaten als Terrororganisation ein. Seitdem wurde das Land mehrfach Ziel von Anschlägen der Terrormiliz. Bei mindestens zehn Selbstmordattentaten, sieben Bombenanschlägen und vier bewaffneten Angriffen wurden mehr als 300 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Türkiye führte daraufhin Anti-Terror-Operationen im In- und Ausland durch, um weitere Anschläge zu verhindern.