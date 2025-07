„Wie lange musstest du auf einen Arzttermin warten?”

Wer in Deutschland einen Termin beim Facharzt haben will, muss sich oft in Geduld üben. Laut einer Studie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung warten gesetzlich Versicherte dabei am längsten. Wir haben Passanten gefragt, wie lange sie schon warten mussten.