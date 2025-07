Der TÜV will sich als Prüfer und Zertifizierer für Künstliche Intelligenz (KI) etablieren. Dazu hat der TÜV Austria mit dem Software Competence Center Hagenberg (SCCH) ein Joint Venture gegründet. Das Unternehmen mit dem Namen Trustifai soll KI-Anwendungen nach höchsten Standards testen und zertifizieren, um das Vertrauen in diese Technologie zu erhöhen.

KI-Prüfung und -Zertifizierung: TÜV Austria will in Europa führend sein

„Wir wollen eine führende Position im Bereich der KI-Prüfung und -Zertifizierung in Europa einnehmen“, sagten die CEOs von TÜV Austria und SCCH, Stefan Haas und Markus Manz, am Mittwoch in Wien. Trustifai setze auf wissenschaftlich fundierte Prüfmethoden und Transparenz, um eine Win-win-Situation für Unternehmen und Gesellschaft zu schaffen.

Die Methodik basiert auf einer statistischen Überprüfung der verwendeten Machine-Learning-Modelle und wurde gemeinsam von TÜV Austria, dem Institut für Maschinelles Lernen der Johannes Kepler Universität (JKU) und dem SCCH entwickelt. „Die Methodik wird nun durch Trustifai der KI-Community in Österreich und Europa zur Verfügung gestellt“, erklärte Bernhard Nessler, Research Manager Deep Learning and Certification am SCCH.

Prüfkatalog von Trustifai umfasst 300 Kriterien

Der aktuelle Prüfkatalog von Trustifai umfasst rund 300 Prüfkriterien zu funktionalen Anforderungen, sicherer Entwicklung, Ethik und Datenschutz. Thomas Doms, Geschäftsführer von Trustifai, erklärte, dass das Unternehmen bereit sei, den Aufbau einer österreichischen KI-Behörde zu unterstützen. Damit könne sichergestellt werden, dass ausreichend Kompetenz und Kapazität für die Zertifizierung von KI-Anwendungen im Hinblick auf den EU AI Act zur Verfügung stehen.

Mit bereits erfolgreich durchgeführten KI-Zertifizierungsprojekten in den Bereichen Gesundheit, industrielle KI-Anwendungen und Automotive habe TÜV Austria die dafür notwendige Erfahrung gesammelt. Ziel des neuen Joint Ventures sei es nun, Trustifai als führende KI-Test- und Qualifizierungsplattform mit globaler Reichweite und internationalem Wachstum zu etablieren.

TÜV: Mehr als nur Auto-Untersuchung

Der TÜV ist in Deutschland vor allem für die Haupt- und Abgasuntersuchung von Kraftfahrzeugen bekannt, die er trotz wachsender Konkurrenz durch andere Prüforganisationen nahezu allein durchführt. Der TÜV ist aber auch ein privates Dienstleistungsunternehmen, das in vielen anderen Bereichen tätig ist, etwa im Gesundheitswesen, in der Industrie oder im Umweltschutz.

TÜV Austria ist eine der unabhängigen TÜV-Organisationen. In Deutschland gibt es sechs TÜV-Gesellschaften: TÜV Hessen, TÜV Nord, TÜV Rheinland, TÜV Saarland, TÜV Süd und TÜV Thüringen. In Türkiye gibt es TÜVTürk, ein Joint Venture des deutschen TÜV Süd.