Mittwoch, 23. August 2023

09:15 MEZ –Russland ernennt Generaloberst Afsalow zum neuen Chef der russischen Luftwaffe

Laut einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur RIA hat Russland Generaloberst Wiktor Afsalow zum neuen kommissarischen Leiter seiner Luft- und Raumfahrtkräfte ernannt. Damit soll Sergei Surowikin ersetzt werden. Surowikin ist nach einer Meuterei von Wagner-Söldnern gegen die oberste Führung verschwunden.

Während des Aufstands am 23. und 24. Juni trat Surowikin in einem Video auf, in dem er angespannt wirkte und keine Abzeichen trug. Er übte Druck auf Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin aus und forderte ihn auf, seinen Marsch auf Moskau aufzugeben.

Vorübergehend übernimmt Generaloberst Viktor Afsalow die Position des Luftwaffen-Befehlshabers, zitiert RIA eine ungenannte Quelle.

08:59 MEZ - Russland startet Drohnenangriff auf Odessa, während ukrainische Drohnen erneut Moskau angreifen

Russland und die Ukraine sind laut Behördenangaben Ziel von gegenseitigen Drohnenangriffen. Dabei greift Kiew erneut Moskau an, während der Kreml erneut eine Bombardierung von ukrainischen Getreidelagern starten lässt.

Ein nächtlicher Drohnenangriff aus Russland dauert drei Stunden. Der Angriff führt in der südlichen Region Odessa zu einem Brand in Getreideeinrichtungen, wie Gouverneur Oleh Kiper mitteilt.

,,Leider werden Produktions- und Umschlagskomplexe getroffen, wo ein Feuer ausbricht... Der Schaden betrifft Getreidelagerspeicher“, sagt er auf Telegram.

03:05 MEZ – USA: Wir unterstützen keine ukrainischen Angriffe innerhalb Russlands

Die Vereinigten Staaten unterstützen oder ermöglichen keine ukrainischen Angriffe innerhalb Russlands, wie ein Sprecher des US-Außenministeriums mitteilt. Die US-Erklärung erfolgte, nachdem russische Behörden behaupteten, sie hätten Drohnen über Moskau abgeschossen.

Es liege an der Ukraine zu entscheiden, wie sie sich gegen die russische Aggression verteidigen möchte, sagt der Sprecher des Außenministeriums weiter. Russland könne den Krieg in der Ukraine beenden, indem es sich zurückzieht, fügt er hinzu.

01:50 MEZ – Bürgermeister von Moskau: Russische Luftabwehr schießt zwei Drohnen ab

Russische Luftverteidigungssysteme schießen laut dem Bürgermeister eine Drohne über der Moskauer Region und eine weitere in der Stadt ab.

,,Heute Nacht wird eine Drohne im Bezirk Moschaisk der Moskauer Region von der Luftverteidigung abgeschossen. Die zweite Drohne trifft ein im Bau befindliches Gebäude in der Stadt“, erklärt Sergej Sobjanin auf Telegram. Laut vorläufigen Informationen gebe es keine Verletzten, sagt er.

Eine ,,Explosion“ ereigne sich im Geschäftsviertel Moskau City, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Novosti.