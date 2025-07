Waldbrand in Çanakkale unter Kontrolle

Landwirtschaftsminister Yumaklı gab bekannt, dass der Waldbrand in der türkischen Provinz Çanakkale unter Kontrolle gebracht wurde. Etwa 4.080 Hektar Fläche sei von dem Feuer betroffen. Der Brand entstand am Dienstag in der Nähe einer Wohnsiedlung. Die Ursache ist noch unklar.Ungefähr 790 Fahrzeuge wurden zur Bekämpfung des Feuers eingesetzt, 3.774 Mitarbeiter waren vor Ort im Einsatz.