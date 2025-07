Die Waffenbehörde im Landkreis Mansfeld-Südharz hat zwei sogenannten Reichsbürgern ihre Waffen und entsprechende Erlaubnisse entzogen. Es habe am Mittwoch einen mehrstündigen Großeinsatz in einem Ort der Gemeinde Südharz gegeben, teilte der Landkreis am Donnerstag mit.

Es seien im privaten Bereich und auch auf einem Vereinsgelände dutzende Waffen sichergestellt worden. Zur genauen Zahl und der Art der Waffen machte der Landkreis auch auf Nachfrage keine Angaben. „Grund für den Entzug der Waffen ist, dass den Betroffenen, die den Reichsbürgern zugeordnet werden, die im Waffengesetz geforderte Zuverlässigkeit nachweislich fehlt“, hieß es.

Wer die Ideologie der Reichsbürgerbewegung vertrete und die Legitimation der Bundesrepublik Deutschland und die geltende Rechtsordnung offensiv ablehne, gebe Anlass zu der Befürchtung, dass er auch die Regelungen des Waffengesetzes nicht strikt befolge, teilte der Landkreis mit. „Hinzu kommt, dass durch die Waffenbehörde des Landkreises mehrere Verstöße gegen die Aufbewahrungspflichten von Waffen, Zubehörteilen und Munition festgestellt wurden.“