Nach Ansicht eines Experten hat Türkiye das Potenzial, ein globales Zentrum für Finanztechnologie (Fintech) zu werden. Dafür müsse das Land jedoch das Potenzial seiner jungen und technikaffinen Bevölkerung nutzen und staatliche Unterstützung erhalten, erklärte der Geschäftsführer von PayFix, Erkan Kork, am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter digitaler Zahlungslösungen in Türkiye.

Kork würdigt Fortschritte - und sieht Verbesserungsbedarf

Kork würdigt die Fortschritte von Türkiye auf dem Weg zu einem regionalen Fintech-Hub. Das Interesse einer jungen und technikaffinen Bevölkerung an mobilem Banking und digitalen Finanzdienstleistungen spreche dafür, heißt es in der Mitteilung. Auch eine positive staatliche Regulierung, Investitionen von in- und ausländischen Investoren, der Fokus auf Fintech-Ausbildung und die strategische Lage des eurasischen Landes seien wichtige Faktoren.

Der Experte betont jedoch die Notwendigkeit der richtigen Unterstützung und Strategie, um aktuelle Defizite zu überwinden und Schwächen in Chancen umzuwandeln. Im Hinblick auf das Potenzial des türkischen Fintech-Sektors zeigt er sich zuversichtlich: „Türkiye kann sich mit seiner jungen Bevölkerung als Fintech-Hub etablieren“.

Wachstum des Fintech-Sektors für türkische Wirtschaft entscheidend

Für einen Aufschwung im Sektor seien jedoch eine inklusive und sanktionsfreie Regulierung, mehr Investitionen in Early-Stage-Projekte sowie mehr Expertise und Arbeitskräfte im Fintech-Bereich notwendig. Der Bedarf an einer besseren technologischen Infrastruktur und einfacherer Lizenzierungs- und Genehmigungsverfahren für neue Fintech-Start-ups gehöre ebenso zu den Herausforderungen.

Wenn die notwendigen Investitionen und Reformen durchgeführt werden, sieht der PayFix-Chef und Vorstandsmitglied des türkischen Verbands der Zahlungs- und E-Geld-Institute (TÖDEB) eine goldene Zukunft für den türkischen Fintech-Sektor voraus: „Das Wachstum dieses Sektors wird für die türkische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sein".