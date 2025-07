Donnerstag, 24. August 2023

12:40 Uhr MESZ – Deutschland: Russland wird seine ,,zynischen“ Pläne ,,mit oder ohne Wagner” fortsetzen

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagt, dass sie nach dem Tod des Chefs der Söldnertruppe Wagner keine größeren Veränderungen in Russlands aggressiver Politik oder Handlungen erwartet.

,,Wir dürfen nicht spekulieren, wohin das führt, aber wir müssen befürchten, dass Russland mit oder ohne Wagner in seinen zynischen Spielen nicht nur in der Ukraine, sondern vor allem in Afrika weitermacht“, sagt Baerbock im öffentlichen Rundfunk Deutschlandfunk.

Jewgeni Prigoschin, Leiter von Russlands paramilitärischer Gruppe Wagner, befand sich laut russischen Behörden an Bord eines abstürzten Privatjets in der nordwestlichen Region Twerer. Demnach sind alle zehn Passagiere tot.

,,Wir dürfen nicht vergessen, dass Prigoschin und Wagner für schreckliche Taten gegen Menschen in der Ukraine und in afrikanischen Ländern verantwortlich sind. Wo immer Wagner hingeht, sind die Konsequenzen Tod, Zerstörung und Ausbeutung“, sagt Baerbock.

12:16 MESZ – BRICS-Länder unterstützen Vermittlungsvorschläge zur Beendigung des Russland-Ukraine-Konflikts

Die Chefs der BRICS-Staaten erkennen relevante Vermittlungsvorschläge an, die auf eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine durch Dialog und Diplomatie abzielen.

,,Wir erinnern an unsere nationalen Positionen zum Konflikt in und um die Ukraine, wie sie in den entsprechenden Foren, einschließlich des UN-Sicherheitsrates und der UN-Generalversammlung, zum Ausdruck gebracht werden“, erklären die Führer in der Johannesburg II Declaration am Ende des dreitägigen 15. BRICS-Gipfels.

11:22 Uhr MESZ – Ein Toter und 16 Verletzte bei russischen Angriffen am Unabhängigkeitstag der Ukraine

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine wird mindestens eine Person getötet und 16 Menschen werden verletzt, geben örtliche Beamte bekannt. Der Angriff ereignet sich, als Kiew 32 Jahre Unabhängigkeit von Moskau feiert.

Die Städte Cherson und Dnipro sowie die Frontstadt Kurachowe werden demnach bei Angriffen getroffen, bei denen Zivilisten verletzt werden. Ein Bauer wird bei Beschuss in der Südukraine getötet, so die Beamten weiter.

Ein russischer Raketenangriff auf einen Busbahnhof in Dnipro habe 10 Personen verletzt, sagt der regionale Gouverneur Serhiy Lysak.

09:50 Uhr MESZ – Unabhängigkeitstag: Präsident Selenskyj bezeichnet Ukrainer als „freies Volk“

,,Heute feiern wir den 32. Jahrestag unserer Unabhängigkeit - die Unabhängigkeit der Ukraine. Ein Festtag für freie Menschen“, sagt Selenskyj in einer Erklärung auf den sozialen Medien. Die Freiheit ,,ist ein Wert für jeden von uns, und wir kämpfen dafür“, sagt Selenskyj weiter.

04:35 Uhr MESZ – Kiew behauptet, zwei russische Bomber bei Flugplatzangriffen zerstört zu haben

Der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanow sagt, zwei TU-22 Bomber seien bei jüngsten Angriffen auf russische Flugplätze zerstört und zwei weitere beschädigt worden.

Dies erklärt Budanow in einem Fernsehinterview gegenüber dem ukrainischen Dienst von Radio Free Europe/Radio Liberty. Ein fünftes russisches Flugzeug könnte getroffen sein.

Russische Beamte berichten von Drohnenangriffen auf Militärflugplätze in Solzy in der Region Nowgorod am Samstag und Shaykovka in der Region Kaluga am Montag. Ein Kriegsflugzeug sei während des ersten Angriffs beschädigt worden.

03:47 MESZ – Russland schießt drei ukrainische Drohnen über russische Region ab

Die russischen Luftverteidigungssysteme schießen laut dem Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag drei ukrainische Drohnen ab. Einzelheiten über Schäden oder Verluste werden nicht angegeben.

Zwei von Kiew entsandte Drohnen ,,werden von der Luftverteidigung über dem Gebiet der Region Brjansk abgeschossen“, das an die Ukraine grenzt, schreibt das Verteidigungsministerium auf Telegram.

Eine weitere Drohne ,,wird von der Luftverteidigung über dem Gebiet der Region Kaluga im Südwesten von Moskau erkannt und abgeschossen”, fügt es hinzu.

01:01 MESZ – Bericht: EU-Militärchef zweifelt an Gebietsrückgewinnung der Ukraine

EU-Militärs bezweifeln, dass die Ukraine im Krieg gegen Russland verlorene Gebiete zurückerobern kann, berichtet die „Welt“.

,,Es bleibt fraglich, ob die volle Souveränität der Ukraine mit den verfügbaren Ressourcen wiederhergestellt werden kann”, sagt demnach Robert Brieger, Vorsitzender des Militärausschusses der Europäischen Union (EUMC), des höchsten militärischen Gremiums der EU.

In Bezug auf die Gegenoffensive der Ukraine erklärt Brieger, er sei ,,vorsichtig, einen Durchbruch der ukrainischen Streitkräfte durch die russischen Verteidigungslinien zu erwarten”.