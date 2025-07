Türkiye hat Deutschland mit 3:0 geschlagen und ist ins Achtelfinale der Volleyball-Europameisterschaft der Frauen eingezogen. Die türkische Nationalmannschaft gewann das Spiel am Donnerstagabend im Düsseldorfer Castello-Saal in 79 Minuten mit 25:15, 25:20 und 28:26. Der Star des Spiels war Melissa Vargas mit 18 Punkten. Zahlreiche türkischstämmige Zuschauer unterstützten die türkische Mannschaft wie schon bei den vier Vorrundenspielen zuvor.

Türkiye belegt damit den ersten Platz in Gruppe C mit zwei Siegen und ohne Niederlage, gefolgt von derTschechischen Republik. Deutschland ist Gruppen-Dritter und Schweden Vierter. In der nächsten Runde, die am Montag in Brüssel stattfindet, treffen die „Sultane des Netzes“ auf Belgien.

„Nations League“-Siegerinnenwollen Europameisterinnen werden

Seit dem Sieg im „Nations League“ im letzten Monat führt die türkische Frauen-Nationalmannschaft die Weltrangliste an. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die türkischen Volleyballerinnen bei der EM. Bislang haben sie bei einer EM Silber und Bronze gewonnen, sind aber noch nie Europameisterinnen geworden. Viele Menschen in Türkiye schauen sich die Spiele erwartungsvoll bei Public Viewings in Parks und Einkaufszentren an.