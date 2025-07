Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt setzt Kalifornien bei Waldbränden auf Künstliche Intelligenz (KI). Damit sollen die verheerenden Brände in dem US-Bundesstaat effektiver bekämpft werden, berichtet die US-Tageszeitung Los Angeles Times. Sensoren, Drohnen und Satelliten sollen die Feuerwehrleute künftig schneller und genauer über die Lage informieren. Das Ziel: Brände frühzeitig erkennen, ihre Ausbreitung vorhersagen und Einsatzkräfte besser koordinieren.

An der San José State University arbeiten Wissenschaftler an einem System, das Daten aus verschiedenen Quellen analysiert und in Echtzeit an die Feuerwehr übermittelt. Das sogenannte Fire Weather Research Laboratory berücksichtigt dabei unter anderem die Windgeschwindigkeit, die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und die Vegetation. „Wir wollen den Feuerwehrleuten ein Werkzeug geben, das ihnen hilft, bessere Entscheidungen zu treffen“, sagt Craig Clements, Leiter des Labors.

Drohnen übermitteln Brandherde in Echtzeit

Das Los Angeles County Fire Department setzt auf Drohnen mit Wärmebildkameras, die auch nachts fliegen können. Die Drohnen gehören zum Firehawk-Programm, das die Brände besser überwachen soll. Die Bilder werden an eine KI-Plattform gesendet, die sie auswertet und an die Einsatzleitung weiterleitet. „Die Drohnen sind ein Game-Changer für uns“, sagt Scott Slumpff, der für das Programm verantwortlich ist.

Die KI-Initiativen in Kalifornien werden von verschiedenen Partnern unterstützt, darunter die NASA, das US-Landwirtschaftsministerium und private Unternehmen wie IBM und Amazon. Die Experten sind sich einig, dass die KI allein die Waldbrände nicht verhindern kann, aber einen wichtigen Beitrag leisten kann.

Brandbekämpfer könnten verstärkt auf modernste Technik setzen

Die Waldbrände in Kalifornien sind Teil einer globalen Entwicklung, die durch den Klimawandel verstärkt wird. Auch in Deutschland und in den Mittelmeerstaaten wie Italien, Griechenland und Türkiye kam es in den vergangenen Jahren vermehrt zu verheerenden Feuern. Türkiye setzt bereits erfolgreich Drohnen zur Brandbekämpfung und im Katastrophenschutz ein.

Brandexperten und Umweltschützer fordern verstärkt eine weltweit bessere Prävention und Anpassung an die veränderten Bedingungen. Die verantwortlichen Forscher in Kalifornien können sich jedenfalls vorstellen, dass solche Systeme in Zukunft auch vor anderen Katastrophen wie Erdbeben warnen könnten.