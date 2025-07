Freitag, 25. August 2023

Russland kritisiert US-Präsident Joe Biden nach seiner Aussage, er sei über den Tod des Wagner-Söldnerführers Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz nicht überrascht, und warnt, dass solche Äußerungen in Washington unangemessen seien.

,,Ich bin nicht überrascht”, hatte Biden gesagt. „Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt, aber ich weiß nicht genug, um die Antwort zu kennen.“

Der russische Vizeaußenminister Sergei Rjabkow sagt, solche Äußerungen zeigten die Missachtung der Diplomatie seitens Washington. ,,Dennoch gehört es meiner Meinung nach nicht zum Aufgabenbereich des US-Präsidenten, über derart tragische Ereignisse zu sprechen“, wird Rjabkow von der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zitiert.

11:55 MESZ – Überwachungsfirma: Ausgaben der russischen Zensurbehörden seit Ukraine-Offensive enorm gestiegen

Seit Russlands Offensive gegen die Ukraine im Februar 2022 haben die russischen Online-Zensurbehörden ihre Ausgaben um über 60 Prozent gesteigert, insbesondere in den Grenzregionen zur Ukraine.

Die Seite Top10VPN analysiert knapp 4000 Dokumente, darunter welche, die sie auf zakupki.gov.ru gefunden hat. Dabei hat sie seit Kriegsbeginn Ausgaben von über 57 Millionen Dollar durch Roskomnadzor und deren Tochtergesellschaften dokumentiert . Roskomnadzor reagierte bisher nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar.

Laut Top10VPN ist die Nachfrage nach VPNs in Russland im vergangenen Jahr stark gestiegen, als Moskau den Zugang zu Meta-Plattformen, darunter Facebook und Instagram, beschränkte.

Seither blockiert Roskomnadzor Tausende von Online-Ressourcen, vor allem russischsprachige unabhängige Nachrichtenquellen. So fehlt den Russen Information in ihrer Sprache über den von Russland als ,,besondere militärische Operation” bezeichneten Krieg in der Ukraine.

10:48 MESZ – Russland warnt vor ,,harten” Strafen für Brandstiftung an staatlichen Gebäuden

Am Freitag beschuldigt der russische Geheimdienst FSB Kiew, Russen gezielt zu manipulieren, um Regierungsgebäude in Brand zu setzen. Der FSB warnt eindringlich vor langen Haftstrafen von bis zu 19 Jahren für derartige ,,terroristische” Handlungen.

Kiew habe versucht, mit ,,schnellem Geld“ Russen dafür anzuwerben, in Verwaltungsgebäuden Brandstiftung zu begehen, so der Vorwurf.

10:22 MESZ – Ukrainischer Innenminister: Chef des Rettungsdienstes entlassen

Der Leiter des Staatlichen Dienstes für Notfälle in der Ukraine, Serhiy Kruk, wird entlassen. Das teilt der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko mit.

Klymenko nennt keine Gründe für die Entlassung von Kruk. Er erklärt jedoch, dass sie auf einer internen Überprüfung des Dienstes beruht und dass Kruks Stellvertreter als kommissarischer Leiter fungiert.

01:34 MESZ – Pro-Kiew-Russen rufen Wagner-Gruppe zur Rache für Prigoschin auf

Eine Gruppe russischer Milizionäre kämpft auf Seiten der Ukraine. Die Gruppe fordert die Söldnergruppe Wagner auf, die Seite zu wechseln und sich ihren Reihen anzuschließen. Ihr Ziel sei es, den Tod des Wagner-Gründers Jewgeni Prigoschin und des Kommandanten Dmitri Utkin zu rächen.

„Entweder dient ihr als Wachhunde für das russische Verteidigungsministerium oder nehmt Rache“, sagt Denis Kapustin, Kommandeur des Russischen Freiwilligenkorps (RVC), in einer Videobotschaft. Kapustin, ein rechtsradikaler russischer Staatsbürger, gründete die bewaffnete Gruppe vor einem Jahr.

RVC kämpft auf der Seite der Ukraine und erklärt, für mehrere militärische Angriffe auf russische Grenzregionen verantwortlich zu sein.

,,Lassen Sie uns den blutigen Fleischwolf der speziellen Militäroperation beenden”, sagt Kapustin in seiner Ansprache an die Wagner-Kämpfer unter Verwendung des offiziellen russischen Namens für die Invasion der Ukraine.

,,Danach werden wir nach Moskau marschieren, und diesmal werden wir nicht 200 Kilometer vor der Moskauer Ringstraße haltmachen, sondern bis zum Ende gehen”, fügt er hinzu.

03:33 MESZ – Biden gratuliert Selenskyj zum Unabhängigkeitstag der Ukraine

US-Präsident Joe Biden spricht am Telefon mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj, bei dem er die Verpflichtung seines Landes zur Unterstützung der Verteidigung der Ukraine gegen russische Aggression bekräftigt. Beim Telefonat gratuliert Biden Selenskyj zum Unabhängigkeitstag der Ukraine.

,,Präsident Biden betont die Verpflichtung der USA, die Ukraine so lange in ihrer Verteidigung gegen russische Aggression zu unterstützen, wie es notwendig ist, und Russland für seine Handlungen zur Verantwortung zu ziehen”, so eine Erklärung des Weißen Hauses.

,,Präsident Biden und Präsident Selenskyj diskutieren den Beginn der Ausbildung ukrainischer Kampfpiloten und sichern eine beschleunigte Genehmigung für andere Nationen zu, ihre F-16s an die Ukraine zu übertragen, sobald die Ausbildung abgeschlossen ist, um die Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine zu stärken”, so die Erklärung weiter.

02:51 MESZ – Russland vereitelt Raketenangriff in Kaluga und zerstört Drohnen vor der Krim

Luftverteidigungssysteme vereiteln einen ukrainischen Raketenangriff in der Region Kaluga südwestlich von Moskau. Mehrere Drohnen werden vor der Küste der Krim zerstört. Berichte russischer Behörden über Schäden oder Verluste sind nicht bekannt.

Der Luftraum über den Flughäfen Wnukowo und Domodedowo in Moskau wird laut der Nachrichtenagentur TASS am Freitag aufgrund von Luftfahrtbehinderungen geschlossen. Der Grund wird nicht angegeben.

,,Mehrere unbemannte Luftfahrzeuge wurden über dem Meer im Bereich des Kaps Chersones auf der Krim zerstört”, schreibt Michail Raswoschajew, der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, auf Telegram.

Das Ministerium gibt an, es gebe insgesamt 42 Drohnen. Neun von ihnen seien von Luftverteidigungskräften zerstört worden, während 33 nach Unterdrückung durch elektronische Kriegsführung abstürzten, ohne ihre Ziele zu erreichen.