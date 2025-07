Der rechtsextreme „Flügel“ der AfD – ein unlösbares Problem?

In der AfD kriselt es. Meldungen zur Auflösung des „Flügels“ kursierten am Samstag – es folgten keine Taten. „Wenn Auflösung des Flügels Aufgehen in der AfD“ bedeute, müsse die gesamte AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden, so die CSU.