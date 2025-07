Flüchtlingskrise: Türkischer Außenminister kritisiert EU

In einem Gastbeitrag für die Financial Times kritisiert der türkische Außenminister Çavuşoğlu die Untätigkeit der EU gegenüber der Flüchtlingskrise an der griechischen Grenze. Die Situation sei „ein dunkler Fleck auf dem Gewissen der Menschheit".