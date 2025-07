New York erlaubt islamischen Gebetsruf

Am Dienstag hat New Yorks Bürgermeister Eric Adams die feierliche Nachricht für Muslime kundgetan: Freitags sowie im heiligen Monat Ramadan dürfen Moscheen den islamischen Gebetsruf per Lautsprecher ertönen lassen - ohne dafür eine behördliche Genehmigung einholen zu müssen. Es handele sich dabei um einen Schritt in Richtung Religionsfreiheit und Gleichbehandlung, sagte Adams. Die muslimische Gemeinde der US-Metropole dankte dem Bürgermeister für die neuen Richtlinien. Rund zehn Prozent der New Yorker sind muslimischen Glaubens.