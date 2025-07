Großbrand in Johannesburg: Dutzende Tote und Verletzte

In Johannesburg ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer in einem fünfstöckigen Gebäude ausgebrochen. Mindestens 73 Menschen kamen dabei ums Leben. Dutzende weitere seien verletzt worden, teilten die Rettungsdienste mit. Die Rettungs- und Bergungsaktion wird demnach fortgesetzt.