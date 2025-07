Tomatina-Fest in Spanien

Tausende Menschen haben am Mittwoch an der weltweit größten Essensschlacht teilgenommen: Beim alljährlichen Tomatina-Fest in der spanischen Gemeinde Buñol bewerfen sich die Teilnehmer gegenseitig mit Tomaten. Dabei fliegen eine Stunde lang tonnenweise Tomaten durch die Luft.