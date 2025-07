Das türkische Modeunternehmen DeFacto zeigt auf der Luft-, Raumfahrt- und Technologiemesse Teknofest in Ankara seine neuesten Produkte im Bereich intelligente Kleidung. Die Kleidungsstücke entstanden in Kooperation mit dem türkischen Forschungsrat TÜBİTAK und verfügen über Sensoren zur Überwachung der Körpergesundheit des Trägers. Damit soll die smarte Kleidung für mehr Sicherheit und Komfort sorgen.

DeFacto stellt Innovationen auf Teknofest vor

Wie DeFacto am Donnerstag mitteilte, nimmt das Unternehmen vom 30. August bis zum 3. September am Teknofest in Ankara teil. Dort wolle das Modeunternehmen seine Innovationen im Bereich Bekleidungsdesign präsentieren. Außerdem biete das Unternehmen den Messebesuchern ein VR-Erlebnis mit selbst entwickelten Inhalten an.

Zu den Produkten, die DeFacto auf Teknofest ausstellt, gehören etwa Heizmäntel, die mit wasser- und winddichten Stoffen die Körpertemperatur auch bei niedrigsten Temperaturen schützen. Zudem soll smarte Kleidung, die zusammen mit TÜBİTAK entwickelt wurde, ausgestellt werden. Die Kleidungsstücke seien bereits von türkischen Wissenschaftlern getestet worden, die an einer Arktis-Forschungsexpedition teilnahmen, und sollen laut DeFacto von den Forschenden die höchste Bewertung erhalten haben.

DeFacto will Branche in Türkiye revolutionieren

„Wir wollen mit unserer intelligenten technischen Kleidung die Branche revolutionieren“, sagte DeFacto-CPO Rahmi Say. Das Unternehmen sei stolz darauf, seine E-Textilien auf Teknofest präsentieren zu können. Die Kleidungsstücke seien ein wichtiger Schritt in Richtung einer Zukunft, in der Kleidung nicht nur modisch ist, sondern auch intelligent und funktional.