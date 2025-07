Am letzten Tag seines Dienstbesuchs in der russischen Hauptstadt Moskau hat der türkische Außenminister Hakan Fidan den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu getroffen. Das Gespräch fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie das türkische Außenministerium am Freitag auf X mitteilte. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Am Donnerstag hatte sich Fidan mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow getroffen, um die bilateralen Beziehungen und regionale Fragen zu erörtern. Die angestrebte Wiederbelebung des Getreideabkommens stand im Zentrum der Gespräche.

Fidans zweitägiger Besuch fand im Vorfeld des bevorstehenden Treffens zwischen dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin statt.Das Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern soll am kommenden Montag in der russischen Küstenstadt Sotschi stattfinden.

Keine andere Alternative

Türkiye bemüht sich weiterhin um eine Wiederaufnahme des Schwarzmeer-Getreideabkommens. Aus türkischer Sicht gibt es keine Alternative zu dieser Initiative. Am 17. Juli setzte Russland seine Beteiligung an dem von Türkiye und der UN vermittelten Abkommen aus. Das Abkommen ermöglicht Getreideexporte aus drei ukrainischen Schwarzmeerhäfen, die nach dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 unterbrochen worden waren.

Moskau hatte sich wiederholt darüber beschwert, dass der Westen seinen Verpflichtungen in Bezug auf Russlands Getreideexporte nicht nachgekommen sei. Es geht dabei unter anderem um Beschränkungen bei den Zahlungen und der Logistik.

