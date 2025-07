Deutscher Weltmeister Furkan Altun

In einer Welt, in der Hindernisse allgegenwärtig sind, steht Furkan Altun als leuchtendes Beispiel für Entschlossenheit und Erfolg. Als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft für kleinwüchsige Menschen hat er nicht nur Gold in verschiedenen Mannschaftssportarten gewonnen, sondern auch eine inspirierende Reise hinter sich. Durchhaltevermögen und eine unerschütterliche Leidenschaft für den Sport haben sein Leben geprägt.