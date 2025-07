Die Astronauten der ersten türkischen Weltraum-Mission haben an der Technologie- und Raumfahrtmesse Teknofest in Ankara teilgenommen. Mit Blick auf ihre geplante Raumfahrt sprachen Alper Gezeravcı am Samstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu (AA) von einer „Geschichte, auf die jeder stolz sein kann“.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte im April dieses Jahres Alper Gezeravcı und Tuva Cihangir Atasever als die ersten beiden auserwählten Astronauten für die erste türkische Raumfahrt-Mission vorgestellt. Gezeravcı ist Pilot bei der türkischen Luftwaffe. Der Reservekandidat Atasever ist als Systemingenieur beim türkischen Rüstungshersteller Roketsan tätig.

„Diese Mission, die unser Land auf sich genommen hat, ist die Mission der Republik Türkiye, auch wenn unser Name symbolisch erwähnt wird", so Gezeravcı. Atasever hingegen bezeichnete die Chance, an dem Projekt mitwirken zu dürfen, als ein „unbeschreibliches“ Erlebnis.

„Als bekannt wurde, dass die ersten türkischen Astronauten ausgewählt werden, habe ich mich ohne zu zögern beworben“, sagte Atasever. Er und Gezeravcı seien auf einem Kurztrip zum Teknofest gekommen und würden nach der Veranstaltung nach Houston in die USA zurückkehren, um ihre Ausbildung fortzusetzen. „Wir werden mit allen möglichen technischen und theoretischen Informationen konfrontiert, um die wissenschaftliche Weltraummission, zu der wir gehen, durchzuführen“, sagte er. Zuvor hätten beide Astronauten an Ausbildungsprogrammen in Deutschland und Japan teilgenommen.

Mehr dazu: Erste türkische Astronauten für Weltraum-Mission stehen fest