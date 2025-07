Wegen eines mutmaßlich versuchten Sprengstoffschmuggels hat Israels Armeechef Herzi Halevi am Montag alle Einfuhren aus dem Gazastreifen ausgesetzt. Nach Angaben von Armee und des Verteidigungsministeriums entdeckten Kontrolleure am Grenzübergang Kerem Schalom „mehrere Kilogramm hochwertigen Sprengstoffs, der in drei mit Kleidung beladenen Lastwagen versteckt war“.

Generalstabschef Halevi habe mit Zustimmung von Verteidigungsminister Joav Gallant einen Stopp „kommerzieller Lieferungen aus dem Gazastreifen nach Israel“ angeordnet, „um an dem Grenzübergang die Sicherheitsmaßnahmen anzupassen“. Die Lieferungen würden je nach Entwicklung der Lage wieder aufgenommen. Israel werde es „Terrororganisationen“ nicht erlauben, zivile und humanitäre Einrichtungen für „terroristische Zwecke“ zu missbrauchen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Kerem Schalom ist der einzige Grenzübergang für den Waren- und Güterverkehr zwischen Israel und dem Gazastreifen. Der schmale Küstenstreifen wird seit dem Jahr 2007 trotz völkerrechtlicher Bedenken von Israel abgesperrt.

Der Vorfall vom Montag erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen im von Israel besetzten Westjordanland.

Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage offizieller Zahlen sind im israelisch-palästinensischen Konflikt seit Jahresbeginn mindestens 225 Palästinenser, 32 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener getötet worden.