FedEx Europe plant die Eröffnung eines neuen globalen Luftfrachtzentrums am Flughafen Istanbul. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, ist die Eröffnung für November 2024 geplant. FedEx Europe ist ein Tochterunternehmen des führenden Kurierdienstes FedEx.

Die Entscheidung stehe für die bedeutende Rolle des türkischen Flughafens als „strategischer Super-Hub“ nicht nur im Personenverkehr, sondern auch im Fracht- und Logistiksektor, sagte Kadri Samsunlu, Geschäftsführer des Flughafens Istanbul. Damit werde die Mission des Flughafens unterstützt, sich zu einer globalen Drehscheibe und zu einem Tor zur Welt zu entwickeln, betonte Samsunlu.

Gemessen am internationalen Passagieraufkommen hat sich der Flughafen Istanbul dank seiner Infrastruktur, Anschlussfähigkeit, Technologie und Lage zum zweitgrößten Drehkreuz der Welt entwickelt. Zudem zählt er zu den fünf besten Frachtflughäfen Europas.

FedEx werde mit dieser Expansion am Flughafen Istanbul sein Standbein an diesem strategisch wichtigen Standort weiter stärken, erklärte Eser Sezek, Vizepräsident bei FedEx Express für Südosteuropa, Israel und Türkiye. Zudem eröffneten sich mit dieser Entscheidung neue Wachstumschancen für Kunden. FedEx unterstütze derzeit seine Kunden auf den wichtigsten interkontinentalen Handelsrouten über eine mit Dritten genutzte Einrichtung am Flughafen Istanbul, so Sezek.

Die neue Anlage soll über drei Parkpositionen für FedEx-Flugzeuge verfügen und Platz für 32 Transporter sowie sieben Lkw-Tore bieten. Das Frachtzentrum wird nach offiziellen Angaben mit modernster Sortiertechnologie ausgestattet. Pro Stunde sollen bis zu 3000 Sendungen abgefertigt werden.

Paket- und Frachtsendungen können demnach in der Anlage getrennt abgefertigt werden. Davon würden vor allem Unternehmen profitieren, die beide Arten von Sendungen in einem Netzwerk mit einer einzigen Schnittstelle bündeln wollen.