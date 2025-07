Sicherheitskreisen zufolge hat der türkische Nachrichtendienst MIT die PKK/YPG-Terroristin Zülfiye Binbir (Deckname: Rojna) im syrischen Rumeylan außer Gefecht gesetzt. Den Angaben nach fand der Anti-Terror-Einsatz am Donnerstag statt.

Binbir war demnach in der Vergangenheit an zahlreichen Anschlägen auf türkische Sicherheitskräfte beteiligt. Aufgrund ihrer terroristischen Aktivitäten wurde sie auf die Terrorliste gesetzt.

Wer ist Zülfiye Binbir?

Laut den Sicherheitskreisen schloss sich Binbir 1993 der PKK an. Nach Einsätzen für die Terrorgruppe in den Provinzen Amed und Garzan reiste sie 1997 in den Irak. Dort setzte sie ihre terroristischen Aktivitäten bis 2004 fort. 2011 gehörte Binbir zu den Mitgliedern der Organisation, die den Gouverneurskandidaten der türkischen Provinz Muş, Kenan Erenoğlu, entführten.

Ihre ideologische Ausbildung erhielt sie an der Zeynep Kınacı Akademie im irakischen Hınere. Später ging sie nach Syrien und war dort für die Ausbildung neuer Rekruten für die Organisation verantwortlich.

2019 war sie Vertreterin der YPJ im Koordinierungsbüro. Die YPJ ist die Fraueneinheit des syrischen PKK-Ablegers YPG. Seit 2021 war Binbir in Qamischli für die Finanzen der Terrororganisation zuständig.

Die Terrororganisation PKK verübt seit über 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein.