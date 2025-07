Türkiye und die Europäische Union (EU) bauen ihre Zusammenarbeit aus: Die Europäische Kommission hat vergangenen Mittwoch ein Assoziierungsabkommen mit dem Land für das Programm „Digital Europe“ unterzeichnet. Damit das Land künftig an EU-Projekten im Bereich digitaler Technologien teilnehmen kann, muss das Abkommen noch ratifiziert werden. Der Schritt bestätigt den positiven Trend der letzten Monate in den türkisch-europäischen Beziehungen.

Dem Programm „Digital Europe“ steht ein Gesamtbudget von 7,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021-2027 zur Verfügung. Es soll die Entwicklung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Hochleistungsrechnen und Cybersicherheit in der gesamten EU fördern. Türkische Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und andere Organisationen werden sich nun an den Ausschreibungen des Programms beteiligen und digitale Innovationszentren im Land errichten können.

„Digital Europe“ ergänzt weitere EU-Programme

Die Kommission erhofft sich von dem Abkommen eine Stärkung der Beziehungen zwischen Türkiye und der EU im digitalen Bereich. Türkiye habe wertvolle Fähigkeiten und Vorteile in den vom Programm abgedeckten Bereichen, hieß es in einer Erklärung. Zudem solle die Zusammenarbeit bei der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, verbessert werden.

Türkiye ist bereits an mehreren EU-Programmen wie dem Forschungs- und Innovationsprogramm „Horizon Europe“ beteiligt. Die Mittel aus dem Programm „Digital Europe“ sollen diese ergänzen. Die Einzelheiten der Förderung werden in den Arbeitsprogrammen festgelegt.

Das Abkommen ist Teil einer Reihe von Initiativen für eine engere Zusammenarbeit zwischen Ankara und Brüssel. Laut einem Bericht des Europäischen Parlaments ist Türkiye ein wichtiger strategischer Partner der EU in Bereichen wie etwa Klima, Migration, Sicherheit, Terrorismusbekämpfung und Wirtschaft.

EU und Türkiye suchen engere Beziehungen

Die türkische Regierung hatte in den letzten Jahren bereits ihre Investitionen in Zukunftstechnologien erhöht und Brüssel eine Zusammenarbeit angeboten. Türkiye zählt mittlerweile zu den führenden Herstellern von Drohnen und Rüstungsprodukten weltweit. Das Land hat auch bereits mehrere digitale Innovationszentren eingerichtet, die Start-ups, Forschern und Unternehmern Zugang zu Ressourcen, Mentoring und Netzwerken bieten.

Mit dem Abkommen signalisiert die EU ihr Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit Türkiye, dessen Markt mit einer jungen Bevölkerung und einer hohen Innovationsbereitschaft attraktiv ist. Die EU erhofft sich auch positive Auswirkungen auf die regionale Stabilität und weitere Partnerschaften. Angesichts der strategischen geopolitischen Lage des Landes strebt die Europäische Union eine Annäherung von Türkiye an die Wirtschaft und Gesellschaft der EU an.

Weitere wichtige Thema zwischen Ankara und Brüssel sind eine Aktualisierung der Zollunion, die Visa-Liberalisierung und die Erleichterung der Visaverfahren für türkische Geschäftsleute. Die EU hat bereits im März 2016 zugesagt, die Visumpflicht für türkische Staatsbürger abzuschaffen. Über die Zollunion und weitere Themen soll bereits nächste Woche beraten werden.

Mehr dazu: EU und Türkiye nehmen Gespräche über Zollunion wieder auf