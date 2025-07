Türkische Schwimmer überqueren Santa Catalina Kanal

Die türkischen Ultramarathon-Schwimmer Yasemin Altıntaş und Murat Öz haben erfolgreich den „Triple Crown of Open Water Swimming” gemeistert. In der Nacht auf Freitag haben sie den 32 Kilometer langen Santa Catalina Kanal in 13 Stunden schwimmend überwunden.