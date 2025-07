Bericht: Zollbeamter gab sensible Daten an Neonazi weiter

Der Journalist Timo Büchner hatte über Neonazis in Süddeutschland berichtet und steht deshalb im Visier. Seine privaten Daten sollen von einem Zollbeamten ausspioniert worden sein. Der Fall weckt Erinnerungen an ähnliche Fälle in der Vergangenheit.