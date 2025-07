Der türkische Nachrichtendienst (MIT) hat nach eigenen Angaben in der nordsyrischen Stadt Amuda einen hochrangigen Ausbilder der PKK/YPG „neutralisiert“. Der Terrorist mit dem Decknamen Serhat Serhildan war türkischen Sicherheitskreisen zufolge für die Planung und Durchführung von Angriffen auf türkische Ziele verantwortlich. Er soll seit 2015 Mitglied der Terrororganisation gewesen sein.

PKK/YPG nutzt Bürgerkrieg in Syrien aus

Türkische Sicherheitskräfte haben in den vergangenen Monaten mehrere Operationen gegen hochrangige PKK/YPG-Funktionäre in Syrien durchgeführt, die die Terrorgruppe schwächten. Die PKK/YPG nutzt das Machtvakuum in dem Bürgerkriegsland für ihre separatistischen Ziele.

PKK international als Terrororganisation eingestuft

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen die PKK als terroristische Organisation ein. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK.